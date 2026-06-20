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新清水灣道巴士撞電單車 鐵騎士送院搶救後不治

突發
更新時間：17:41 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:04 2026-06-20 HKT

秀茂坪發生奪命車禍。今日（20日）下午4時許，警方接獲報案，指一輛巴士沿新清水灣道往西貢方向行駛，至順利紀律部隊宿舍對開時，與一輛電單車發生相撞。鐵騎士身體多處受傷，昏迷不醒，由救護車送往聯合醫院搶救後，最終不治。警方正調查事件。

據了解，涉事的巴士為九巴290A路線，當時由荃灣西站前往將軍澳彩明苑，其間巴士駛至上址附近一巴士站上落客時，一輛尾隨的電單車高速駛至，直撞巴士右邊車尾，鐵騎士應聲墮地。

根據網上圖片所見，鐵騎士捱撞後倒卧地上，電單車則在身旁，地面遺下大量零件及雜物。

鐵騎士捱撞後倒卧地上，奄奄一息。網上圖片
鐵騎士捱撞後倒卧地上，奄奄一息。網上圖片
電單車零件四散，巴士司機在場協助警方調查。fb「香港公共交通智庫」圖片
電單車零件四散，巴士司機在場協助警方調查。fb「香港公共交通智庫」圖片

九巴對事件感到難過 會配合警方調查

九巴回覆《星島頭條》時表示，下午約4時15分，一輛開往將軍澳（彩明）的九巴路線290A巴士，停靠新清水灣道基順學校巴士站後準備開車時，被一輛電單車從後面駛至撞及車尾。巴士上無人受傷。九巴對事件感到難過，並會配合警方調查事件的原因。

運輸署表示，現時上址交通繁忙，因交通意外，新清水灣道(往西貢方向)近順利紀律部隊宿舍的部份行車線現已封閉，呼籲駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

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