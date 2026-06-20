大埔滘3男女行山 其中2人遭蜂群螫傷
更新時間：17:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-20 HKT
今日（20日）下午2時06分，3名男女到大埔滘自然護理區行山郊遊，其間他們沿啡徑而行，惟其中1對分別26及27歲的男女，報稱被蜂群螫傷，分別頭痛及眼痛，幸仍然清醒。救護員接報到場為他們治療後，再將二人送往威爾斯親王醫院治理。
14:06:03" "Special Service (Mountain Rescue)" "TAI PO KAU,SHA TIN AREA."
大埔滘自然護理區，自然護理徑，啡徑，內地人，上址蜜蜂螫傷，送威院，一男一女傷者，另一女子陪同
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