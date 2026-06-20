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36歲送貨員啟德郵輪碼頭外被扑頭打劫力保不失 警睇CCTV拘30歲男賊

突發
更新時間：12:38 2026-06-20 HKT
發佈時間：12:38 2026-06-20 HKT

今日（20日）凌晨4時19分，警方接獲姓莫（36歲）男子報案，指他早前駕駛其私家車到啟德遊輪碼頭對開，其後落車稍竭，未幾一名行經男子用石頭扑他的頭部，企圖行劫，莫男極力反抗，對方見事敗即逃去。

莫男負傷駕車到青衣路報案，警方及救護員接報到場，將頭部受傷的莫男送往瑪嘉烈醫院治理。警方經調查及翻查大量閉路電視片段後，人員在牛頭角承豐道一單位以涉嫌行劫拘捕姓阮（30歲）男子。阮男現正被扣留調查，交由秀茂坪警區刑事調查隊第五隊跟進。

據悉，事主為一名送貨員，與被捕男子並不認識。事發時事主見到有人向他揮手，遂將私家車停在路邊，詎料對方隨即露出賊相。
 

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