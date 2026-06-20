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女神梁敏巧化身「友晴Teen使」 巧手連線 助赤柱監獄在囚父親與女兒修補關係

突發
更新時間：11:48 2026-06-20 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-20 HKT

父親節前夕，懲教署邀請藝人梁敏巧 (Maggie) 擔任「友晴Teen使」，主持在赤柱監獄親子中心舉行、主題為「『巧』手連線 再續前世姻緣」的親子活動。一眾在囚父親及他們的「前世情人」在Maggie帶領下，參與多個別開生面的互動環節，共敘天倫，提早慶祝父親節。

活動期間，Maggie發揮瑜伽導師的專長，教導五對父女練習親子瑜伽，藉此拉近距離，增進親子關係。之後，眾人參與手工皂製作環節，讓在囚人士透過手作向女兒表達心意，並與女兒共同創｢皂」專屬的回憶。最後，Maggie化身「紅娘」，主持父女真情剖白環節，從中穿針引線，助多對父女說出心底話，修補遺憾。

其中一名參加活動的在囚人士阿明(化名)表示，他從沒想過於在囚期間，有機會與女兒一起參與親子瑜伽及製作手工皂，拉近彼此距離，為他與女兒締造了一個十分珍貴的相處時光。

另一名在囚人士阿強(化名)則表示，聽到女兒的願望是與父親一同到主題樂園遊玩，自己卻身陷囹圄未能陪伴女兒成長，因此十分愧疚。他為此向女兒承諾會決心改過自新，日後好好照顧家人，履行父親的責任。

懲教署設於赤柱監獄的親子中心於2023年12月13日啓用，署方亦分別於塘福懲教所及喜靈洲戒毒所設立另外兩間男性在囚人士親子中心，讓男性在囚人士有機會與他們的子女在合適的環境下，建立和增進親子關係，加強與家人的連繫，從而為他們提供重要的更生支持，鞏固改過自新的決心。

 

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