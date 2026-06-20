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屯門公路3車相撞　一司機被困受傷獲救　出荃灣方向交通擠塞

突發
更新時間：08:03 2026-06-20 HKT
發佈時間：08:03 2026-06-20 HKT

屯門公路今晨（20日）發生三車相撞交通意外，一名司機一度被困車內，需由消防員到場救出，幸僅受輕傷。事故導致出荃灣方向交通一度嚴重擠塞。

屯門公路三車相撞。 fb馬路的事 (即時交通資訊台)
屯門公路三車相撞。 fb馬路的事 (即時交通資訊台)

事發於早上6時46分，屯門公路往荃灣方向近小秀村路段，涉及一輛貨櫃車、一輛密斗貨車及一輛吊臂車。三車相撞後停在路面，部分車輛損毀嚴重。

消防及救護員接報趕赴現場，發現其中一名司機被困駕駛室內，隨即展開救援。經消防員協助後，司機成功脫困，並由救護車送院治理，傷勢輕微。

網上流傳片段顯示，涉事貨櫃車及密斗貨車車頭均嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，現場散落大量碎片，多名消防員在場協助救援及清理工作。

受事故影響，屯門公路往荃灣方向部分行車線一度受阻，車龍由現場延伸至較遠位置，交通明顯擠塞。警方正調查意外原因。

運輸署提醒駕駛人士留意現場交通情況，並預留額外行車時間。

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