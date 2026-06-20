灣仔爆食水管泥水淹路面 水務署預計凌晨零時恢復食水供應 電車服務一度受阻

灣仔發生爆水管事故。今日（20日）凌晨5時許，灣仔道與天樂里交界一條直徑10吋食水管突然爆裂，大量食水夾雜泥沙湧出路面，導致該帶出現積水及淤泥，兩輛電車一度受阻停駛，跑馬地圈電車服務亦需暫停。

水務署及相關工程人員接報後趕赴現場進行緊急搶修及清理工作。現場所見，路面佈滿泥濘，行人路亦有大量泥水積聚。受事故影響，兩輛電車被淤泥阻塞路軌，未能繼續行駛，工程人員需到場清理路軌及路面淤泥，以恢復正常運作。

運輸署表示，因水管爆裂事故，灣仔道與天樂里交界部分行車線需要封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，呼籲途經車輛小心駕駛及留意現場交通情況。

署方同時引述香港電車公司通知，由於路軌受泥水及淤泥影響，跑馬地圈電車服務暫停，直至另行通知。電車公司正密切監察情況，待完成清理及確認安全後，將盡快恢復服務。

水務署在社交平台表示，就今日(20)上午灣仔天樂里的水管滲漏事故，該署工程人員進行供水調度以盡量縮小受影響範圍，該署亦確保水車及水箱有足夠的供應。該署人員亦主動為商戶送上臨時食水，就現場所見，附近商戶的營業大致正常。

該署會繼續密切留意市民取用臨時供水的情況，確保水車及水箱有足夠的供應，亦會繼續與灣仔民政事務處及當區區議員保持緊密聯繫，向有需要的市民及商戶提供適切協助。該署爭取於今晚凌晨12時前完成有關的水管維修工程並恢復食水供應。