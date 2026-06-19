荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次向司機提指示 強烈要求立即落車

荃灣今日（19日）有一輛的士停在馬路中央落客，兩名乘客更在車尾箱搬出多個行李箱，再橫越2條行車線走到行人路，引來網民熱烈討論。Amigo車隊其後在其社交平台發聲明，指高度重視事件，車隊亦即時停止涉事司機服務。

Amigo車隊發聲明表示，涉事乘客今日經線上平台預約即時用車服務，行程原定由馬鞍山前往機場。當乘客上車後，沿途多次就行駛路線及方向提出指示，司機駛至南豐紗廠附近時，乘客強烈要求立即在該處停車，並揚言報警。司機最終在該處讓乘客離開車廂。

相關新聞 : 有片｜荃灣的士路中心落客搬行李惹熱議 運輸署：營辦商即時終止與司機合作

Amigo車隊指對事件高度重視，絕不認同任何危害道路安全及涉嫌違法的行為，並強調在任何突發情況下，司機均應在合法且安全的地點讓乘客下車。事件發生後，車隊已即時停止涉事司機服務，強調事件並無引致交通意外，亦無任何人士受傷。另外，涉事司機已就事件報警，車隊亦將全力配合警方調查。

車隊重申，一直將道路安全及服務質素置於首位。未來會進一步加強司機培訓和服務監管機制，並提醒旗下所有司機，如在行程途中與乘客遇上任何突發爭執，必須在安全情況下將車輛駛往安全地點，並立即聯絡車隊平台尋求協助或報警處理，以確保乘客、司機及其他道路使用者的安全。