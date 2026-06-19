端午節扒龍舟再現撞船意外 划手被撞至瞓身：避都避唔到 網民：薩莉亞2.0｜有片

今日（19日）是端午節，本港多個地區舉辦大型龍舟競賽，網上流傳一段影片，顯示赤柱舉行龍舟賽事期間，兩艘龍舟發生相撞，其中一艘9號龍舟的船頭，揊腰撞向7號龍舟的右側。選手閃避不及捱撞向後傾，旁邊的同伴隨即起身將船頭推走，同時旁邊有一女聲大叫：「薩莉亞」。

網上今日流傳一段影片，主題為「今日赤柱龍舟比賽26-6-19​發生意外​個舵手要重新考牌​離Ｘ曬大譜」。片段開始時，多艘龍舟在起點準備就緒，哨聲一響，所有划手努力划槳全速前進，惟大約1分鐘後，忽然右方一隻9號龍舟的船頭，高速攔腰直撞7號龍舟，令其中一名划手向後倒臥「瞓晒身」，十分驚險。

兩艘龍舟的划手嚇得目定口呆，幸未有划手被撞落海，而被撞的划手非常冷靜，旁邊的同伴亦立即起身，將9號龍舟的船頭推走，其間一把女聲大叫：「薩莉亞」。當船頭慢慢向後褪後，被撞的划手立即起身，無奈表示：「無得避！避都避唔到！」

有網民表示，被撞的划手右手手肘受傷，幸沒有大礙。yoyowendy@Threads

有網民表示，被撞的划手右手受傷，沒有大礙，但指撞人者未有道歉，「可唔可以畀少少禮貌，撞到咁樣，最後一句道歉都冇，見埋紅㗎啦，唔識揸抄真係唔好揸」。多名網民看畢片段後認為今次事件是「薩莉亞2.0」，又指被撞的划手非常好脾氣，沒有咆哮喝罵，不過亦有人認為9號龍舟一直「行緊直線」，反而是7號龍舟「爬到轉晒彎」，「我隔住mon睇都嬲，阿叔竟然冇脾氣到好似俾吹氣公仔撞咁」、「所有人都好冷靜」、「個方向錯咗，佢想停都停唔到」、「一次過份過一次」。

另外，亦有網民表示沙田城門河亦發生同類意外，一艘龍舟於沙田城門河參加比賽期間，遭另一艘龍舟直撞，導致船上眾人東歪西倒，幸好最後沒有翻船。