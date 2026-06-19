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有片｜荃灣的士路中心落客搬行李惹熱議 運輸署：營辦商即時終止與司機合作

突發
更新時間：20:47 2026-06-19 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-19 HKT

馬路如虎口，在路中心落客仿如玩命。今日（19日）社交平台流傳一條影片，片中見到一輛的士停在馬路中央落客，其後兩名乘客更在車尾箱搬出多個行李箱，再橫越2條行車線走到行人路。多名網民怒斥司機及乘客的行為魯莽，認為警方一定要嚴肅跟進事件。

片段顯示，一輛車身印有「Amigo」字樣的的士於荃灣青山公路環貿廣場對開路中心停車落客，當時路上車來攘往，其間司機竟落車協助一男一女乘客搬出行李箱。該對乘客隨後拖着行李箱，橫越2條行車線到行人路，而的士司機則施施然關上車尾箱，再上車駛離現場。

尾隨的士的巴士被迫停下，車上有乘客不齒的士司機的行為，於是拍低整個過程。影片隨即惹來網民熱論，有網民認為雙方的行為魯莽，「仲衰過cut線」、「一個癲加兩個喪」、「沒有最痴線，只有更痴線」、「死火燈都無打」、「有意外多得佢唔少」。

運輸署回覆《星島頭條》時表示非常關注事件，並得悉有關的士車隊營辦商已即時終止與涉事的士司機的合作。署方已要求營辦商就事件提交報告 ，並嚴正敦促有關車隊營辦商指示旗下所有車隊的士司機，必須時刻注意駕駛及道路安全，在適當位置上落乘客。

署方強調，駕駛者不得在對其和車上乘客或其他道路使用者造成危險的地方停車。在路中心停車或上落客不但阻塞交通，亦威脅其他道路使用者的安全。此外，行人應在安全地點橫過馬路。

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