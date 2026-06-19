有片｜荃灣的士路中心落客搬行李惹熱議 運輸署：營辦商即時終止與司機合作
更新時間：20:47 2026-06-19 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-19 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-19 HKT
馬路如虎口，在路中心落客仿如玩命。今日（19日）社交平台流傳一條影片，片中見到一輛的士停在馬路中央落客，其後兩名乘客更在車尾箱搬出多個行李箱，再橫越2條行車線走到行人路。多名網民怒斥司機及乘客的行為魯莽，認為警方一定要嚴肅跟進事件。
片段顯示，一輛車身印有「Amigo」字樣的的士於荃灣青山公路環貿廣場對開路中心停車落客，當時路上車來攘往，其間司機竟落車協助一男一女乘客搬出行李箱。該對乘客隨後拖着行李箱，橫越2條行車線到行人路，而的士司機則施施然關上車尾箱，再上車駛離現場。
尾隨的士的巴士被迫停下，車上有乘客不齒的士司機的行為，於是拍低整個過程。影片隨即惹來網民熱論，有網民認為雙方的行為魯莽，「仲衰過cut線」、「一個癲加兩個喪」、「沒有最痴線，只有更痴線」、「死火燈都無打」、「有意外多得佢唔少」。
運輸署回覆《星島頭條》時表示非常關注事件，並得悉有關的士車隊營辦商已即時終止與涉事的士司機的合作。署方已要求營辦商就事件提交報告 ，並嚴正敦促有關車隊營辦商指示旗下所有車隊的士司機，必須時刻注意駕駛及道路安全，在適當位置上落乘客。
署方強調，
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