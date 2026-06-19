荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡 重案組接手調查

今日（19日）下午1時許，荔景邨風景樓一名56歲女子報警，指80歲母親躺卧床上，面部遭床被蓋住，而71歲繼父上吊自縊，二人同告昏迷，隨即由救護車送院搶救，惟老婦最終不治，而老翁則仍在搶救中。警方經調查後，認為案件有可疑，交由葵青警區重案組跟進，鑑證科人員其後亦到場搜證。

據了解，事主二人結婚及居於上址多年，本身有「三高」問題，女事主雖沒有行動不便但甚少外出。兩人的女兒非常孝順，雖然並非同住，但每日中午都會上門探望照顧二人，詎料今日上門揭發悲劇。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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