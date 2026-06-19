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荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡 案件暫列「送院時死亡及企圖自殺」

突發
更新時間：17:16 2026-06-19 HKT
發佈時間：13:51 2026-06-19 HKT

今日（19日）下午1時許，荔景邨風景樓一名56歲女子報警，指78歲母親躺卧床上，面部遭床被蓋住，而70歲繼父上吊自縊，二人同告昏迷，隨即由救護車送院搶救，惟老婦最終不治，而老翁則仍在搶救中。警方經調查後，認為案件有可疑，交由葵青警區重案組跟進，鑑證科人員其後亦到場搜證。

據了解，事主二人結婚及居於上址多年，本身有「三高」問題，女事主雖沒有行動不便但甚少外出。兩人的女兒非常孝順，雖然並非同住，但每日中午都會上門探望照顧二人，詎料今日上門揭發悲劇。

警方表示，周五下午1時06分接獲兩名事主的女兒報案，指發現78歲姓陳女事主於上址一房間內暈倒，以及70歲姓黃男事主在上址上吊。

人員接報到場，發現黃男在上址客廳懷疑以數條電話充電線上吊，而S陳女則倒臥在上址一房間的床上。二人均昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，陳女其後被證實死亡，人員於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

經初步調查，案件暫列送院時死亡及企圖自殺，交由葵青警區重案組跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 
 

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