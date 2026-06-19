珍惜生命│荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡

今（19日）午1時許，荔景邨風景樓一名56歲女子報警，指母親（80歲）昏迷床上，面部遭床被蓋住，繼父（71歲）在窗花旁吊頸昏迷，由救護車送院搶救，老婦惜告不治，老翁仍在搶救中。據了解，報案人為死者女兒，已搬住其他地方多年，今天端午節回來探望二人，結果揭發悲劇。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

