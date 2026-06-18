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黑雨｜HK Express高雄來港航班轉降深圳 男乘客要求落機咆哮鬧空姐：打給陸委會國台辦

突發
更新時間：23:30 2026-06-18 HKT
發佈時間：23:30 2026-06-18 HKT

香港天文台今日（18日）兩度發出黑色暴雨警告信號，本港多班航班受到影響，其中一班原定由高雄飛往香港的香港快運航班UO131因惡劣天氣被迫轉降深圳寶安機場，有乘客不滿安排，在機艙大吵大鬧，更揚言要聯繫國台辦和陸委會來處理。

有乘坐該航班的網民表示，飛機從高雄飛往香港時，猶如「坐雲霄飛車」，後來香港天氣太差只能先停深圳，機上多名乘客感到害怕，希望可以下機，惟機組人員拒絕，其中一名男子更向空姐咆哮，指如不能下機則「撒潑打滾」。

根據網上多段片段所見，男子多次表示要下機，情緒激動，附近乘客好言相勸，指因天氣惡劣所以才轉降深圳，要求他先讓機組人員處理事件。男子未有理會，繼續滋擾機組人員，「我講白了，你們的事情不關我任何一件事情，我就是要求下機而已，懂我意思嗎？老子現在只要一件事情，我要下飛機…我不是工程人員，我只是你們的消費者，聽不聽得懂我的意思？再聽不懂，我就直接打給陸委會以及國台辦過來處理這件事情。你懂我意思嗎？」網民聲稱該名男子其後竟躺在走廊地板，然後就被抬下飛機。

根據flightradar24.com資料顯示，UO131航班於上午10時46分從高雄國際機場起飛，原定11時45分抵達香港國際機場，備降深圳寶安機場。其後飛機在下午5時35分再起飛，並於傍晚6時22分抵達香港國際機場。

航班於上午10時46分從高雄國際機場起飛，原定11時45分抵達香港國際機場，備降深圳寶安機場。flightradar24圖片
航班於上午10時46分從高雄國際機場起飛，原定11時45分抵達香港國際機場，備降深圳寶安機場。flightradar24圖片
飛機在下午5時35分再起飛，並於傍晚6時22分抵達香港國際機場。flightradar24圖片
飛機在下午5時35分再起飛，並於傍晚6時22分抵達香港國際機場。flightradar24圖片

香港快運回覆傳媒查詢時表示，6月18日由高雄飛往香港的UO131航班，以及由沖繩飛往香港的UO843航班，因香港出現不穩天氣，分別轉飛深圳和澳門。航班UO131備降深圳後，有數名乘客感到不適，通報相關當局後，安排乘客下機接受適切治理。航班UO843及UO131已分别於當地時間下午5時01分由澳門出發，及於下午5時35由深圳出發，繼續其行程前往香港。

香港快運已通知所有受影響乘客相關航班安排，提供適切協助，並強調乘客和機組人員的安全是最首要的考虑，香港快運對此造成的任何不便深表歉意，並感謝乘客的耐心和諒解 。

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