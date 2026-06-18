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黑雨｜文錦渡口岸水浸 邊檢人員全身濕透輪流孭跨境學童落車 網民讚好：致敬 好感動

突發
更新時間：17:39 2026-06-18 HKT
發佈時間：17:39 2026-06-18 HKT

天文台今日（18日）發出黑色暴雨警告信號，多區出現水浸，其中文錦渡口岸因暴雨引致口岸區域積水，部分設施水浸，口岸需暫時停止旅客及貨運清關服務。有網民拍下一條片段，見到一輛旅遊巴抵達口岸，惟現場嚴重水浸，有跨境學生難以落前，行獲熱心的邊檢人員背落車，並帶到入境大廳過關回家。

相關新聞：黑雨｜文錦渡口岸因暴雨水浸 暫停旅客及貨運清關服務

片段所見，文錦渡口岸嚴重水浸，水深及小腿，多名邊檢人員全身濕透，但仍緊守崗位工作。其間一輛上水至文錦渡口岸直通巴駛抵口岸，數名人員一邊舉起雨傘，一邊協助乘客落車，其中更有2名人員輪流背起跨境學童落車到入境大廳過關。

發帖者表示，當時文錦波口岸出現水浸，但仍在大風大雨下見到如此可敬的一幕，「暴雨中邊檢警務人員叔叔們接力背送中港學生放學下車，致敬，好感動」。片段引來多名網民熱烈討論，認為該兩名邊檢人員是為人民服務的同志，值得尊敬。

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