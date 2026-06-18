黑雨｜香港仔華溢邨吊船遇橫風橫雨 工人驚險嚇煞街坊

天文台今日（18日）發出黑色暴雨警告信號，多區出現災情。網上流傳一段影片，見到正在興建的香港仔華富華溢邨，有男工人在狂風暴雨中仍在吊船上，離地至少40米，驚險萬分。有網民擔心工人被困吊船上，其後發帖者表示，工人並無大礙，最後安全「落番地」。

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華溢邨有男工人在狂風暴雨中被困吊船上。fb「華富生活」Siu Chung Wong片段截圖

有網民表示，有男工人在黑雨期間仍然在吊船上，非常驚險。fb「華富生活」Siu Chung Wong片段截圖

根據勞工處指引，當黑色暴雨警告生效期間，所有吊船、棚架等高危戶外工序應立即停止。若發現惡劣天氣下有不安全使用吊船工作的情況，勞工處會按證據依法處理，包括向相關持責者發出書面警告或「敦促改善通知書」／「暫時停工通知書」。當惡劣天氣或「極端情況」過後，吊船須經由合資格檢驗員 / 合資格人士詳細檢驗後，證明吊船在安全操作狀態後，方可恢復操作或使用。

另外，《工廠及工業經營（吊船）規例》第18及29條規定，吊船不可在惡劣天氣下使用，違者可判監禁1年及罰款40萬港元。僱主應立即安排工人停止操作，並將吊船停泊在安全位置繫穩。

