Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黑雨｜屯門井頭村村路變激流 元朗明渠水位暴漲

突發
更新時間：14:47 2026-06-18 HKT
發佈時間：14:47 2026-06-18 HKT

天文台於今日（18日）中午12時55分發出黑色暴雨警告信號，多區出現水患。其中屯門井頭村上演「激流」；而元朗明渠更水位暴漲，雨水淹沒整條渠道。

今午受黑色暴雨影響，有網民拍得屯門井頭村水浸嚴重，村路仿變成急湍的河流。村民出入受阻，有村民背着小孩不知如何是好，亦有村民勉強涉水「度河」，水深卻近小腿。

另一方面，天水圍西鐵站被大雨淹浸，變成汪洋。元朗明渠亦水位暴漲，水位幾乎上到路面，有網民拍下此情此景，提醒街坊出入避開明渠兩邊，以保安全。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
暴雨‧持續更新｜天文台第三度改發黃色暴雨警告信號
社會
19分鐘前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
2026-06-17 15:05 HKT
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
5小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
9小時前
女子被迫棄車逃生。fb：社區天氣觀測計劃
屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生
突發
2小時前
教育局宣布下午校學生停課。資料圖片
黑雨‧持續更新｜公共服務最新消息 醫管局：家庭醫學診所、專科門診診所、專職醫療診所及其他日間服務將會暫停
社會
11分鐘前
04:01
星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出
申訴熱話
6小時前
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫
影視圈
6小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
2026-06-17 13:26 HKT
落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
黑雨｜落雨點樣避免變落湯雞？ 醒目網民教路用「防雨神器」睇天氣 激讚天文台雷達圖：準到不得了｜Juicy叮
時事熱話
50分鐘前