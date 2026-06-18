黑雨｜屯門井頭村村路變激流 元朗明渠水位暴漲

天文台於今日（18日）中午12時55分發出黑色暴雨警告信號，多區出現水患。其中屯門井頭村上演「激流」；而元朗明渠更水位暴漲，雨水淹沒整條渠道。

今午受黑色暴雨影響，有網民拍得屯門井頭村水浸嚴重，村路仿變成急湍的河流。村民出入受阻，有村民背着小孩不知如何是好，亦有村民勉強涉水「度河」，水深卻近小腿。

另一方面，天水圍西鐵站被大雨淹浸，變成汪洋。元朗明渠亦水位暴漲，水位幾乎上到路面，有網民拍下此情此景，提醒街坊出入避開明渠兩邊，以保安全。