高利貸集團年利率逾100%放債 外判年輕人非法收數 警拘34人包括3中學生

警方在過去三日（15至17日）採取代號「銳將」的執法行動，瓦解一個本地放高利貸及非法收數集團，共偵破42宗案件，拘捕34人。

被捕的34人包括25男9女，年齡介乎13歲至70歲，部分人有黑社會背景；他們涉嫌「串謀以過高利率放債」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毁壞」。被捕人士中，有3人是未成年的中學生，他們牽涉全港共6宗與收數有關的刑事毁壞案件。警方亦針對該集團的銀行戶口內600萬元的懷疑犯罪得益，採取行動以防止資金被進一步轉移。

將軍澳警區助理指揮官（刑事）警司侯禮文指出，調查顯示涉案集團利用一間位於旺角的持牌放債公司，表面上從事合法借貸業務，但實質會以行政費等藉口扣起借貸人一部分的貸款，變相進行放高利貸的違法活動，有貸款達到年利率超過100%。

集團外判收數工作予一間位於觀塘的公司，該公司表面上僱用一班從事合法收數的催數員，但警方發現該公司暗中僱用一班年輕人，充當行動組或者打手，以不同的非法方式，包括恐嚇、淋紅油等手段進行收數，當中年紀最細只得13歲。該收數公司牽涉全港共42宗與收數有關的案件。

將軍澳警區反三合會行動組督察王嘉聲指出，將軍澳警區反三合會行動組調查區內發生的多宗非法收數相關的刑事毁壞案件，成功找到三位借貸人，發現案中的事主都是向同一間的財務公司借貸10,000到25,000元不等。雖然表面上借貸的利息合乎法例所規定，亦即年利率48%，但財務公司在發放貸款之前，會先扣起多達20%款項作為行政費，令到實際上的年利率超過100%。及後該三位借貸人無法償還貸款，分別遭到不知名收數公司的暴力滋擾。

警方經深入調查及情報收集，包括銳眼計劃的CCTV分析，鎖定該收數公司及其骨幹成員的身份。該收數公司位於觀塘的一個商廈，門面與其他正當公司無異，但其實是一間相當有規模的收數中心。除了有收數組之外，亦設有銷售團隊負責替該公司跑數，以「cold call」形式去找不同公司，向這些公司推銷使用收數服務。另有員工充當催數員，收數後要向上級滙報，包括欠債人還款進度、有沒有應門、是否欠債人本人應門；又或應門者與欠債人的關係，以及欠款人住址保安的嚴密程度，例如保安有否登記他們的個人資料等。

王嘉聲稱，有關記錄相信被用作於收數方面，進行更針對性的部署。除此之外，警方調查亦發現該收數公司會將所謂行動升級，即使用一些非法的收數行為，例如淋紅油等，以500元至1000元的報酬，外判予一班想「搵快錢」的青少年。

在過去三日行動中，將軍澳警區的探員手持法庭搜令，突擊搜查上述的旺角高利貸公司及觀塘的收數中心，搜查期間警方在單位內搜獲約8萬元現金、多部手提電話、手提電腦、影印機及公司文件，亦包括大量帶恐嚇成分的追數傳單。另外，警方亦就該集團銀行戶口內超過600萬元的懷疑犯罪得益，採取行動，以防止這些資金被進一步轉移。