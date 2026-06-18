黑雨｜多區水浸 區區有險情 市民狼狽

天文台於今日（18日）中午12時10分發出黑色暴雨警告，滂沱大雨下，本港多處地方水浸，元朗、天水圍、屯門虎地、屏廈路、洪水橋及打鼓嶺等地淪為澤國，途人極度狼狽，汽車如陸上行舟，驚險萬分。

社交平台有網民上載各區水浸的情況，當中粉錦公路嚴重水浸，水位上升至車胎的高度。另外，屯門山景邨景貴樓遊樂場亦有水浸，有網民懷疑山上晨運徑有山泥傾瀉，渠口淤塞引致。

相關新聞：屯門亦園路洪水湧入車 女司機棄車逃生

截至下午1時，共確認3宗水浸報告，分別位於新田永平村、坪輋李屋及粉錦公路。當局已即時派遣緊急應變隊伍及強力排水機械人跟進，現正全力處理有關的水浸個案。在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍迅速處理及清除水浸。