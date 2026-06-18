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將軍澳警區舉辦跨部門應對極端天氣交流會 強化協作應變能力

突發
更新時間：08:37 2026-06-18 HKT
發佈時間：08:37 2026-06-18 HKT

去年超強颱風樺加沙襲港，對多區造成嚴重破壞，市民猶有餘悸。為強化各政府部門應對極端天氣的應變能力及提升協作效率，將軍澳警區昨日（17日）舉辦「跨部門應對極端天氣交流會」。與會部門包括西貢區民政事務處、消防處、渠務署、土木工程拓展署、路政署及運輸署，各部門均派出前線指揮人員參與。

交流會上，各部門代表詳細分享在極端天氣下的應變部署及指揮架構，內容涵蓋風暴來臨前的準備工作、新科技應用、緊急事故控制中心的啟動機制、跨部門通報及協調流程，以及善後復原階段的統籌安排。透過深入了解彼此的行動流程與資源調配機制，有效提升跨部門在突發事故中的協同效率。同時，各部門亦就應急及拯救行動中的安全注意事項進行深入交流，包括水浸區域的風險評估、塌樹及山泥傾瀉現場的處理程序、受困市民的救援策略等。與會者積極分享過往行動經驗，並就指揮應變及資源調配等範疇交換意見。

總括而言，是次交流會促進了各政府部門之間的溝通與合作，強化了前線人員處理極端天氣事故的能力和信心。將軍澳警區將繼續與各部門保持緊密聯繫，未雨綢繆，為即將來臨的風雨季作好充分準備，全力保障市民的生命財產安全。

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