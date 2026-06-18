海關機場酒店外檢近11萬支私煙拘3男 兩旅客涉日本帶貨入境 貨車司機同被捕

海關昨日(6月17日)於香港國際機場一帶進行反私煙行動，海關人員巡經機場一間酒店上落客位時，發現3名男子正在搬運多件大型行李上一架輕型客貨車，形迹可疑，海關人員遂上前截查，並打開行李檢查，於8件行李內搜出約109,000支懷疑私煙，海關人員隨即拘捕該3名男子。其後海關人員於客貨車上的紙袋及環保袋內再檢獲600支私煙，經調查後，車內所搜獲的私煙屬於司機所有。

香港海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組高級調查主任吳國榮表示，3名被捕人士分別為2名中國籍男子及1名本地男子，調查顯示該2名中國籍男子為旅客身份，分別36及37歲，一同乘坐日本的航班來港，負責由日本偷運私煙入口香港。而被捕的本地男子，39歲，報稱司機，聲稱由通訊軟件接單，負責由機場寄運行李出市區。海關正調査該批私煙來源，行動仍在繼續，不排除會有更多人被捕。

行動中海關人員共撿獲109,600支私煙，估計市值約50萬港元，應課稅值約36萬港元。另外，海關亦扣留涉案的輕型客貨車作進一步調查。

海關強調會從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式，渠道的私煙活動。任何人若處理，管有，售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

海關提醒物流業界對客戶寄運的貨物提高警覺，切勿處理任何懷疑私煙。市民可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵

[email protected]舉報懷疑私煙活動。