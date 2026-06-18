Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關機場酒店外檢近11萬支私煙拘3男 兩旅客涉日本帶貨入境 貨車司機同被捕

突發
更新時間：01:38 2026-06-18 HKT
發佈時間：01:38 2026-06-18 HKT

海關昨日(6月17日)於香港國際機場一帶進行反私煙行動，海關人員巡經機場一間酒店上落客位時，發現3名男子正在搬運多件大型行李上一架輕型客貨車，形迹可疑，海關人員遂上前截查，並打開行李檢查，於8件行李內搜出約109,000支懷疑私煙，海關人員隨即拘捕該3名男子。其後海關人員於客貨車上的紙袋及環保袋內再檢獲600支私煙，經調查後，車內所搜獲的私煙屬於司機所有。

香港海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組高級調查主任吳國榮表示，3名被捕人士分別為2名中國籍男子及1名本地男子，調查顯示該2名中國籍男子為旅客身份，分別36及37歲，一同乘坐日本的航班來港，負責由日本偷運私煙入口香港。而被捕的本地男子，39歲，報稱司機，聲稱由通訊軟件接單，負責由機場寄運行李出市區。海關正調査該批私煙來源，行動仍在繼續，不排除會有更多人被捕。

行動中海關人員共撿獲109,600支私煙，估計市值約50萬港元，應課稅值約36萬港元。另外，海關亦扣留涉案的輕型客貨車作進一步調查。

海關強調會從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式，渠道的私煙活動。任何人若處理，管有，售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被罰款200萬元及監禁7年。

海關提醒物流業界對客戶寄運的貨物提高警覺，切勿處理任何懷疑私煙。市民可以致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵

[email protected]舉報懷疑私煙活動。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
12小時前
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
11小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
10小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
14小時前
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
政情
8小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
14小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
14小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
2026-06-16 11:00 HKT
TVB主播賀子欣報新聞驚見臉頰「血痕」 眼紅紅出鏡惹網民揣測背後原因：竟然冇人幫佢處理
TVB主播賀子欣報新聞驚見臉頰「血痕」 眼紅紅出鏡惹網民揣測背後原因：竟然冇人幫佢處理
影視圈
10小時前
保鮮紙用錯隨時全家「吸毒致癌」！醫生教3個安全要點 附4招走塑毒保存食物法
保鮮紙用錯隨時全家「吸毒致癌」！ 醫生教3個安全要點 附4招走塑毒保存食物法
食用安全
13小時前