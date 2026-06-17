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青沙公路奪命車禍｜女死者為社工 朋友發帖悼念：社會損失兩個這麼好的人

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更新時間：20:42 2026-06-17 HKT
發佈時間：20:42 2026-06-17 HKT

青沙公路昨日（16日）發生奪命車禍，一輛客貨車疑跣胎與的士相撞，38歲休班消防員與35歲妻子疑無扣安全帶，雙雙被拋出的士車外，當場死亡。據了解，有親友得悉噩耗後在社交平台發帖悼念，又指女死者為社工，慨嘆「社會就這樣損失了兩個這麼好的人」，

死者友人在社交平台發文悼念。Threads截圖
死者友人在社交平台發文悼念。Threads截圖
死者友人在社交平台發文悼念。Threads截圖
死者友人在社交平台發文悼念。Threads截圖

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有認識兩名死者的網友表示，女死者是「一名很好的社工」，慨嘆「社會就這樣損失了兩個這麼好的人」，希望二人能夠安息。

另外，慘死消防員「阿芹」的「波友」也在Threads發帖，亦上載一張與他踢足球的照片，坦言難以接受他離世消息，「芹仔，我們與你的最後戰役！有幸同你踢波」。不少朋友紛紛留言悼念，希望「芹仔」夫婦二人能夠安息，「下場踢場好波送俾兄弟啦」、「世事無常」、「一路好走」。

 

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