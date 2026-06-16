西環髮型屋東主遭勒頸拳毆搶值$12000元金鏈 警閃電起贓拉2男

西環西祥街一間街坊髮型屋昨（15日）午發生搶劫案。兩名男賊假扮顧客入內，其中一人突從後向店主箍頸，另一同黨則多次揮拳毆打店主面部，乘機搶去他頸上價值12000元的金鏈後奪門而逃，並到深水埗一間金舖變賣銷贓。警方接報後翻查大量閉路電視及情報分析，在案發後6小時，於沙田區拘捕涉案兩本地男，並在金舖起回案中金鏈及部分變賣金鏈後的贓款。

西區警區刑事情報組主管偵緝督察李銘濰講述案情時表示，昨日（16日）下午約4時20分，警方接報，指兩名賊人假扮顧客進入堅尼地城一間髮型屋，其中一名賊人從姓卓（53歲）受害人即髮型屋店主後方用手勒頸施襲，同一時間，另一名賊人向店主面部多次揮拳，並強行搶走店主頸上一條價值約港幣$12,000元的金鏈，隨後兩名賊人逃往堅尼地城海傍方向。事主頸部紅腫，於現場接受治療後，並無大礙。

警方經深入調查，追查到兩名疑犯於犯案後，前往深水埗一間金舖變賣該條金鏈。西區警區重案組聯同情報組探員展開行動，透過情報分析，並翻查港九新界多處閉路電視，迅速鎖定兩名涉案人士的身份及住址，並且於同日晚上10時左右，即案件發生6小時後，探員於沙田採取行動，成功拘捕兩名分別為54歲姓譚及33歲姓彭的中國籍本地男子。兩人均報稱無業， 為中轉宿舍的朋友，並有三合會背景。

行動期間，警方檢獲被捕人案發時身穿的衣物，以及部分變賣金鏈所得的現金；該條被變賣的金鏈亦已於涉事金舖起回作為證物。兩名被捕人士現正被扣留調查，警方稍後以「行劫罪」的罪名暫控該2名男子，並安排明日（17日）於東區裁判法院提堂。案件交由西區警區重案組第二隊跟進。

警方重申，行劫屬極嚴重的罪行。根據香港法例第210章盜竊罪條例第十條，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁。

警方亦希望提醒廣大市民要提高警剔，時刻留意自身及個人財物安全。不論在公共場所及外出時，均須妥善保管貴重物品，切勿讓賊人有機可乘。如發現任何可疑人士或事件，請立即與警方聯絡。