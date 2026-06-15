沙田的士逆線險撞對頭車 68歲司機落網被控危駕

新界南總區交通部人員留意到於6月13日一則網上短片，顯示一輛的士於6月12日晚上，在大埔公路沙田段逆線行駛，導致其他車輛需要閃避，嚴重威脅其他道路使用者，幸事件中無人受傷。

警員經迅速及深入調查後，今日（6月15日）上午拘捕一名68歲本地男司機。他已被控一項「危險駕駛」罪，案件將於6月26日在沙田裁判法院提堂。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁三年、罰款二萬五千元、以及停牌最少六個月，市民切勿以身試法。

警方強調，會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。