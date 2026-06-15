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西環髮型屋店員被搶金鏈 深水埗起回贓物 兩男子沙田被捕

突發
更新時間：00:05 2026-06-16 HKT
發佈時間：17:53 2026-06-15 HKT

西環西祥街一間街坊髮型屋，今日（15日）下午4時許53歲男店員報案，表示有兩名陌生男子進入店舖後，突然搶走其頸上一條約值5000元的金鏈，之後逃之夭夭。警方調查後，在沙田區拘捕兩名涉案男子，並於深水埗一金行起回涉案金鏈，被捕人現正被扣留調查。

 

據了解，疑犯作案後疑前往深水埗，到福榮街及北河街交界一金行企圖銷贓，警員遂趕至搜索匪蹤。 事件中店員幸無大礙，拒絕送院。西環現場所見有多名警員在店舖內外蒐證，並向店員了解案發經過。案件正由西區警區重案組跟進。

警方經進一步調查後，人員在深水埗區一金行起回涉案金鏈，並於同日晚上在沙田區拘捕一名54歲姓譚本地男子及一名33歲姓彭本地男子，涉嫌「行劫」。所有被捕人現正被扣留調查。人員亦起回部分懷疑被捕人變賣涉案金鏈的贓款。 

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