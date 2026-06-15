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青衣迴旋處紅色日產跑車玩「飄移」危駕 警拘25歲男司機

突發
更新時間：16:54 2026-06-15 HKT
發佈時間：16:54 2026-06-15 HKT

近日網上流傳一段短片，顯示一輛紅色日產跑車在青衣青尚路迴旋處玩「飄移」，罔顧其他道路使用者的安全。警方留意到有關短片，新界南交通部執行及管制組特遣隊人員主動介入調查及追查涉事司機。

經深入調查以及翻查大量閉路電視片段後，人員於今日（15日）上午拘捕一名25歲姓林本地男子，涉嫌「危險駕駛」和「沒有第三者保險而使用車輛」。他已獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。有關私家車已被扣留調查及作進一步檢驗。


警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁三年、罰款二萬五千元、以及停牌最少六個月，市民切勿以身試法。

警方強調，會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

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