海關宣傳隊出動 提醒市民買預繳套餐須審視認清風險
更新時間：14:53 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:53 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:53 2026-06-15 HKT
海關宣傳隊繼續出動，於過去周末（6月12至14日）再次現身灣仔會展，向參與「第19屆健康博覽2026」入場人士派發宣傳單張 ，提醒消費者在購買預繳套餐時一定要：
1)認清若商户結業帶來的風險
2)考慮個人需要及財務狀況
3)細閱合約有效期及服務內容
4)保留交易單據、合約及相關紀錄
舉報不良營商，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 （[email protected]） 或網上表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/） 舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。
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