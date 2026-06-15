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海關宣傳隊出動 提醒市民買預繳套餐須審視認清風險

突發
更新時間：14:53 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:53 2026-06-15 HKT

海關宣傳隊繼續出動，於過去周末（6月12至14日）再次現身灣仔會展，向參與「第19屆健康博覽2026」入場人士派發宣傳單張 ，提醒消費者在購買預繳套餐時一定要：

1)認清若商户結業帶來的風險

2)考慮個人需要及財務狀況

3)細閱合約有效期及服務內容

4)保留交易單據、合約及相關紀錄

海關宣傳隊在過去周末現身灣仔會展，向參與「第19屆健康博覽2026」入場人士派發宣傳單張。
海關宣傳隊在過去周末現身灣仔會展，向參與「第19屆健康博覽2026」入場人士派發宣傳單張。
海關提醒消費者在購買預繳套餐時一定要認清若商户結業帶來嘅風險。
海關提醒消費者在購買預繳套餐時一定要認清若商户結業帶來嘅風險。
海關提醒消費者購買預繳套餐時一定要認清若商户結業帶來風險。
海關提醒消費者購買預繳套餐時一定要認清若商户結業帶來風險。

 

舉報不良營商，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 （[email protected]） 或網上表格（https://eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc/） 舉報懷疑違反《商品說明條例》的事宜。

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