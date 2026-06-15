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珍惜生命│何文田女子向親友交代身後事 寓所墮樓當場亡

突發
更新時間：14:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：14:00 2026-06-15 HKT

何文田邨采文樓，今（15日）中午12時49分，一名年約50多歲女子致電親友表示要尋死，並交代身後事，親友大驚報案，稍後女事主被發現倒臥在采文樓一樓簷篷，救護員接報到場，經檢驗後證實事主當場不治，稍後由消防將其遺體移返地面。警方正調查事件。

女子墮樓擱在簷篷上。梁國峰攝
女子墮樓擱在簷篷上。梁國峰攝
消防及救護車到場。
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防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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