鑽石山迴旋處的士疑切線撞九巴 剷行人路毀3米鐵欄

鑽石山有的士和九巴相撞。今日（15日）早上10時28分，一輛的士和一輛九巴分別沿斧山道西行，當兩車駛至鳳德道迴旋處時，的士懷疑由內線切向外線，未料與正在外線行駛之九巴相撞。的士餘勢未止，繼而撞向路邊鐵欄才停下。

警員接報到場，發現約3米鐵欄被撞毀。幸事件中無人受傷，的士37歲姓陳男司機，以及九巴45歲姓黎男車長，在場協助警方調查，案件列作「交通意外--有政府財物損毀」處理。

fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片