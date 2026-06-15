鑽石山迴旋處的士疑切線撞九巴 剷行人路毀3米鐵欄
更新時間：13:19 2026-06-15 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-15 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-15 HKT
鑽石山有的士和九巴相撞。今日（15日）早上10時28分，一輛的士和一輛九巴分別沿斧山道西行，當兩車駛至鳳德道迴旋處時，的士懷疑由內線切向外線，未料與正在外線行駛之九巴相撞。的士餘勢未止，繼而撞向路邊鐵欄才停下。
警員接報到場，發現約3米鐵欄被撞毀。幸事件中無人受傷，的士37歲姓陳男司機，以及九巴45歲姓黎男車長，在場協助警方調查，案件列作「交通意外--有政府財物損毀」處理。
最Hit
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
2026-06-14 10:00 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
2026-06-13 22:36 HKT
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
2026-06-13 09:30 HKT