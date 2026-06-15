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鑽石山迴旋處的士疑切線撞九巴 剷行人路毀3米鐵欄

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更新時間：13:19 2026-06-15 HKT
發佈時間：13:19 2026-06-15 HKT

鑽石山有的士和九巴相撞。今日（15日）早上10時28分，一輛的士和一輛九巴分別沿斧山道西行，當兩車駛至鳳德道迴旋處時，的士懷疑由內線切向外線，未料與正在外線行駛之九巴相撞。的士餘勢未止，繼而撞向路邊鐵欄才停下。

警員接報到場，發現約3米鐵欄被撞毀。幸事件中無人受傷，的士37歲姓陳男司機，以及九巴45歲姓黎男車長，在場協助警方調查，案件列作「交通意外--有政府財物損毀」處理。

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