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沙角邨多人毆鬥 男子倒地遭踩頸 兇徒呼同黨「執手尾」：你搞掂佢啦

突發
更新時間：12:47 2026-06-15 HKT
發佈時間：12:47 2026-06-15 HKT

沙田沙角邨發生街頭毆鬥事件。網上流傳一段長約1分鐘的短片，所見晚上時分有一輛的士停泊在沙角邨路邊，一批分別身穿黑衫及白衫的男子聚集。其間有白衣人由的士下車，的士車頭乘客位一名白衫男，遭兩名黑衣人拉出的士外揮拳襲擊。隨後另一角落可見，另一名白衣男更被人打至倒地不起，施襲者起腳猛踩其身體及頸項。

從影片中可聽到，背景聲不時傳來粗言穢語，亦有人大叫：「唔關你事？」、「搞咩呀？」現場亂作一團，毆鬥分成多條戰線。最後眾人四散離開，有施襲者向同黨大呼：「走喇，走喇」，有人更着同黨「執手尾」：「你搞掂佢啦喂！」在場的士一直中門大開，此刻的士司機始敢下車，關上乘客位趟門。影片至此結束，惟未有列明事發日期和時間。

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