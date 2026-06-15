珍惜生命│ 42歲男子高處墮下倒臥葵涌貨櫃碼頭 現場不治

今(15日)早上8時52分，有貨車司機駛經葵涌貨櫃碼頭路一個貨櫃儲存區時，發現一名男子倒臥地上，於是報警，警方及救護人員到場，經檢驗後證實男事主已經死亡。初步調查得知姓陳（42歲）事主為貨櫃碼頭貨倉工人，最後於前日(13日)下午露面，並曾經提及自己有債務問題。

警方在場進行搜查，沒有可疑，相信陳男在青衣南橋橋面墮下。死者身上有遺書，疑因債務及失業而尋死。案件將交由青衣警區雜項調查隊接手跟進。

葵涌1號貨櫃碼頭一名42歲男子當場死亡。梁國峰攝

葵涌1號貨櫃碼頭一名42歲男子當場死亡。梁國峰攝

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