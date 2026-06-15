土瓜灣紙皮婆婆疑拒交「陀地」 遭南亞漢搗亂毀家當 警到場調查

上周六（13日）晚土瓜灣發生一宗拾荒婦遭人搗亂家當的事件。一名露宿於落山道與九龍城道交界近土瓜灣街市斜對面天橋底、以拾紙皮維生的73歲姓鄧婆婆，疑拒絕南亞人士「收陀地」，慘被對方拆毀紙皮陣。現場一片凌亂，驚動警員到場調查，但未有即場發現涉案人士，列作「投訴滋擾」跟進。有熱心途人目擊婆婆慘況，也遞上紙巾在旁安慰。

事發於上周六晚上約8時，當時有熱心途人經過九龍城道天橋底，看見紙皮婆婆的家當被搗亂，即時上前問個究竟，在場亦有警員調查。據知婆婆被南亞人士「收陀地」，但不甘就範，結果遭對方搗亂。目擊的市民事後在網上公開事件，盼街坊關注婆婆的情況，直指：「婆婆一路講一路喊，我都只能夠遞下紙巾，安慰話最緊要人無事。」

《星島頭條》記者於今日（15日）凌晨黃色暴雨期間，在天橋底找到涉事的73歲姓鄧「紙皮婆婆」，只見她在天橋底露宿，看守着她的紙皮、生果箱和汽水罐等財物。記者問及當晚事發原因，鄧婆婆不諱言：「冇畀陀地費呀，咪嚟搞我囉！」

原來鄧婆婆已在九龍城道天橋底露宿多年。據知，鄧婆婆早年結婚時已自置居所，她育有一女，但早已長大成人，並遷出居住，偶然才回來探望。直至2019年11月，鄧婆婆的丈夫因心肌梗塞猝逝，「老公死咗，得我一個」，她變得孤苦伶仃，遂開始在天橋低露宿，並看守着她的紙皮家當，偶然才會回家。婆婆透過回收紙皮等，每日會有數十元收入，有時需求增多，收入則可以過百元。

對於今次被人搗亂，鄧婆婆直指對方是一名南亞裔男子，原因就是「攞錢」未遂。鄧婆婆稱對方之前曾問她借錢兩、三次，而最初他亦有還錢，惟該南亞男子「後來冇借，問攞（錢）」，鄧婆婆斷言拒絕。鄧婆婆形容對方「冇錢咪發窮惡囉」，於是就發生搗亂事件。當晚事發後，鄧婆婆報警，疑人則逃去無蹤。警方於當晚8時01分接報後到場，但未有發現涉案人士，將案件列作「投訴滋擾」跟進，現作備案處理。