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42歲男灣仔酒吧睇完世界盃 載友轉場涉酒駕被捕

突發
更新時間：08:10 2026-06-15 HKT
發佈時間：08:10 2026-06-15 HKT

世界盃期間警方繼續嚴厲打擊醉駕行為，再有司機因「睇波」暢飲惹禍。今日（15日）凌晨約3時許，一名42歲黃姓男子與4名友人在灣仔一間酒店酒吧觀看世界盃賽事後離開，他駕駛私家車載同該4名友人「轉場」，惟車輛駛至銅鑼灣勿地臣街近耀華街交界時，因行車左搖右擺、形跡可疑，被現場巡邏的警員截停。

黃男接受隨機酒精呼氣測試後錄得48微克 ，證實超標，涉嫌「酒後駕駛」當場被捕。同車4名友人協助調查後獲放行，私家車則被拖走扣驗。

據了解，涉案被捕的42歲黃姓男子，在本地一間食品公司任職。昨夜適逢世界盃精彩賽事上演，黃男相約4名同性友人，一同前往灣仔道一間酒店內的酒吧清遣，順道觀看深夜直播球賽。至今日凌晨3時許球賽結束後，眾人帶着醉意離開酒吧，黃男未有選擇搭乘公共交通工具，反而親自坐上司機位駕駛私家車，載同該4名友人準備離去。

當私家車沿銅鑼灣勿地臣街行駛至近耀華街附近時，由於司機受到酒精影響，私家車在路面上顯得搖晃不定，遭附近執行巡邏任務的警員截查。警員在盤問期間，發現黃男滿身酒氣，遂勒令他接受俗稱「吹波波」的隨機酒精呼氣測試。結果顯示，黃男體內的酒精呼氣讀數高達48度，比法定每100毫升呼氣中含22微克酒精的限度超標逾一倍。

 

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