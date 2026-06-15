港鐵利東站男乘客疑被偷膠袋 報稱內藏九萬元金飾及名貴干邑

昨日（14日）晚上8時許，一名47歲李姓男子向警方報案，指自己在港鐵利東站月台椅子休息期間，大意將一個膠袋遺留在凳底，未料登上列車後才驚覺遺下財物。當他匆忙折返現場尋找時，該膠袋已憑空消失，懷疑遭人順手牽羊偷走。事主向警方報稱，膠袋內裝有總值高達9萬港元的貴重物品，當中包括多件黃金首飾以及一支價值逾6萬元的名貴干邑白蘭地。

膠袋藏兩金鍊一金戒 另有一支六萬多元拿破崙名酒

據了解，涉案的47歲男事主李男，昨晚手持一個毫不顯眼的普通膠袋，在港鐵南港島綫利東站的1號月台等候往金鐘方向的列車。期間他感到疲倦，遂坐在月台的長凳上閉目養神，並順手將膠袋塞進凳底空間。

不久後列車進站，李男匆忙站起並尾隨其他乘客步入車廂，卻一時間將凳底的膠袋忘得一乾二淨。當列車開出後，李男才猛然想起膠袋仍留在月台，隨即在下一站下車，並急焦乘搭相反方向列車折返利東站月台。惟他趕回當初坐過的長凳時，凳底已是空空如也，四下搜尋無果，懷疑已被其他路過的貪心乘客偷走，無奈下唯有報警求助。

警方及地鐵職員接報後趕赴1號月台了解，並在站內展開搜查，惜未有發現。事主向警方報稱，膠袋內藏有一隻金戒指、兩條金手鍊，更有一支價值約6萬多港元的「Courvoisier」拿破崙干邑白蘭地，所有財物合共總值約9萬港元。警方將案件列作「盜竊」案處理。