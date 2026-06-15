Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港鐵利東站男乘客疑被偷膠袋 報稱內藏九萬元金飾及名貴干邑

突發
更新時間：02:33 2026-06-15 HKT
發佈時間：02:33 2026-06-15 HKT

昨日（14日）晚上8時許，一名47歲李姓男子向警方報案，指自己在港鐵利東站月台椅子休息期間，大意將一個膠袋遺留在凳底，未料登上列車後才驚覺遺下財物。當他匆忙折返現場尋找時，該膠袋已憑空消失，懷疑遭人順手牽羊偷走。事主向警方報稱，膠袋內裝有總值高達9萬港元的貴重物品，當中包括多件黃金首飾以及一支價值逾6萬元的名貴干邑白蘭地。

膠袋藏兩金鍊一金戒 另有一支六萬多元拿破崙名酒

據了解，涉案的47歲男事主李男，昨晚手持一個毫不顯眼的普通膠袋，在港鐵南港島綫利東站的1號月台等候往金鐘方向的列車。期間他感到疲倦，遂坐在月台的長凳上閉目養神，並順手將膠袋塞進凳底空間。

不久後列車進站，李男匆忙站起並尾隨其他乘客步入車廂，卻一時間將凳底的膠袋忘得一乾二淨。當列車開出後，李男才猛然想起膠袋仍留在月台，隨即在下一站下車，並急焦乘搭相反方向列車折返利東站月台。惟他趕回當初坐過的長凳時，凳底已是空空如也，四下搜尋無果，懷疑已被其他路過的貪心乘客偷走，無奈下唯有報警求助。

警方及地鐵職員接報後趕赴1號月台了解，並在站內展開搜查，惜未有發現。事主向警方報稱，膠袋內藏有一隻金戒指、兩條金手鍊，更有一支價值約6萬多港元的「Courvoisier」拿破崙干邑白蘭地，所有財物合共總值約9萬港元。警方將案件列作「盜竊」案處理。

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
8小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
9小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
8小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
8小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
18小時前
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
奇案解密︱英國丁家四口遭51刀滅門 兇手杜安翔逃亡摩洛哥一年落網
奇案解密︱英國丁家四口遭51刀滅門 兇手杜安翔逃亡摩洛哥一年落網
奇聞趣事
20小時前