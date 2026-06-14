油塘高超道爆鹹水管 工人趕至搶修 水務署：用戶沖廁水供應不受影響
更新時間：21:13 2026-06-14 HKT
發佈時間：21:13 2026-06-14 HKT
發佈時間：21:13 2026-06-14 HKT
油塘高超道油塘中心對出一段行人路，今日（6月14日）傍晚6時許有水管爆裂，泥水衝破路磚，如瀑布沿斜路湧下，有汽車需要涉水而行。警方接報到場拉起封鎖範圍，避免途人靠近深坑；水務署接報趕至，關上水掣並開始搶修。
水務署於fb「滴惜仔」表示，經了解後確認涉事水管為一條鹹水供水管。在關上水掣後，現場已停止湧水，用戶的沖廁水供應並不受影響。水務署工程團隊正全力進行水管維修並會盡快完成有關的水管維修工程。
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