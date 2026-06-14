海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩

「0.1 厘米」的距離原來可以是兩個世界，一邊是恪守規例的盡責職員，一邊是不斷咆哮的怪獸家長！網上今日（14日）流出兩條片段，一對父母帶同女兒在海洋公園排隊乘坐海盜船，因女童身高未能達到乘坐要求，該對父母立時變臉，向堅守原則的女職員怒轟，堅持要求讓女兒乘坐。目擊者表示職員非常盡責，指「差0.1厘米都唔可以玩」，最終導致機動遊戲一度被迫暫停，攬炒全船遊客，引起網民熱議。

片段中的父母年約30至40歲左右，女童只得數歲，當時海盜船閘口有一對男女職員，母親表現激動：「我唔係想投訴，頭先都玩到，10分鐘前先玩到」，女童被安排再量度體高，最終證實身高未達乘坐要求，被拒玩海盜船。

該對父母未肯罷休，兩職員面有難色，不斷解釋，企圖安撫。其間開始下雨，海盜船上的遊客不滿鼓譟，有人大叫：「開船，成村人等緊你喇」，片段就此結束。目擊者指在場的職員非常盡責，指女童「差0.1厘米都唔可以玩」。

根據海洋公園官方網站，「沖天搖擺船（海盜船）」的身高要求為 122 公分（48 吋），搖擺高度達 20 米，屬刺激程度較高的機動遊戲 。公園設立身高限制，目的在於保障乘客安全，職員有責任嚴格執行相關規定。

事件引來網民熱烈討論，認為職員按公園指引做事是正確，又炮轟該名母親為「超級怪獸家長」，「安全條例無得講人情，機動遊戲差0.1cm就係扣唔實，職員堅持原則先係真正負責」、「超級怪獸家長，小朋友根本不夠高度和年紀也很細，出了什麽意外只會怪海洋公園職員不負責任」、「第一次佢好彩搏大霧入咗，仲喺度嘈喧巴閉」、「唔夠高唔畀玩係安全理由！ 扣唔實受傷又要人賠？」、「依家唔畀你玩係合情合理」、「為難職員、阻住後面成班排隊嘅人，就真係好自私，仲做埋最壞嘅身教」。