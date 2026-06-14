有片｜怪男大鬧旺角 商場爬扶手電梯 街頭露械揈底褲爆粗鬧途人
更新時間：16:28 2026-06-14 HKT
發佈時間：16:28 2026-06-14 HKT
發佈時間：16:28 2026-06-14 HKT
昨日（13日）社交平台流傳多段影片，片中見到一名身穿灰色衫的男子大鬧旺角鬧市，在MOKO新世紀商場越過玻璃圍欄，沿扶手電梯中間的金屬蓋板行走後，又在街頭裸露下體爆粗，嚇煞途人，帖文其後更引來多名網民熱烈討論。
昨晚近10時，有網民上載兩段片段，片中見到一名身穿灰色衫的男子於旺角MOKO新世紀商場翻越玻璃欄杆，爬落扶手電梯中間的銀色蓋板，之後沿著蓋板慢慢爬行到下一層，行為引來多名途人圍觀。
大約半小時後，灰衣男出現在港鐵旺角站B2出口對開，與其他途人發生爭執，其間他情緒激動，將路邊的垃圾桶蓋拿起，企圖拋向人群施襲，又脫下褲子及內褲揮舞，向對方表示：「你咪再影呀！」。片主指灰衫男與途人發生爭執時，曾大呼：「係咪Ｘ我？我而家除褲，快啲Ｘ我」，警員及救護員亦趕至現場。
警方昨日晚上10時22分接獲報案，指旺角站對開有男子猥褻暴露，惟警員到場經搜索後未有發現。
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