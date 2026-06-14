八鄉帛事爭路│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？

被網民鬧爆阻人做帛事的姓崔（65歲）男子，的士司機出身，現時主要經營的士租賃服務，人稱「崔老闆」，居住石崗。他對《星島頭條》表示，當時本想大事化小，握手言和，「我唔係想撩是鬥非」，也絕非對死人不敬，只望以後有類似事件，可以互相協調。

崔說：「做法事搵個人喺路口截住啲車，阻你幾分鐘，我唔介意，鄉有鄉規，俗有俗例」。事件中，他聲稱被人持鼓棍襲擊，面部被打了數下，嘴唇流血，警方已立案調查，他會再到警署落口供。

他憶述，事發於昨（13日）晨9時30分，與妻子從街上回村，駛至天美農業科研對開單線雙程路時，見到前面有兩部七人車，「我停喺度，停咗三四分鐘，乜嘢動靜都冇」。他不知發生甚麼事，於是響咹，其後一名女子走近，指前面做法事。

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「站喺我立場，我唔係想撩是鬥非，做法事可以搵個人喺路口，阻你幾分鐘，我唔介意等」。他指出，其後約20名大漢走近，他調低車窗時，其中一名男子持鼓棍打他，他嘴角紅腫及流血，其車亦因被人拍打損毀。

「我心諗，算啦，小事，車係身外物唔緊，但係最怕有手尾，因為始終我哋喺他人地方附近出入，我都怕有手尾」。崔表示，原本想大事化小，找到可以話事的村民握手言和，惜沒人來處理。

網民起底揭有駕車爭執前科 隧道管道內曾落車理論

事件發生後，崔被網民大起底，包括早前在大老山隧道與司機爭執。他解釋，當時正值下午5時放工時間，他以時速40公里行駛，尾隨車輛着高燈靠近及響咹，「我覺得唔舒服，好反感」，遂落車理論，被人拍下有關片段。

崔形容自己是一個「真性情講原則」的人，不時在網上發表言論，每日有一千幾百人罵他，但他毫不在乎，亦不怕被起底，「我揸咗40幾年車，駕駛超過200萬公里，啲留言我盡量都唔睇，那些有禮貌問我事件發生的，我會留言， 那些一開口就問候我的，我不會覆。也不會反駁，我覺得大家級數不同。」「60幾歲人，仲要睇人面色？」，他重申沒有對死人不敬，以後有類似情況，村民可以做好一點，彼此在同一地方生活，可以互相協調。