有片│八鄉出殯隊伍與私家車爭路 村民群情激憤 司機報稱被打 警列襲擊跟進

元朗發生出殯隊伍與私家車村路對峙爭執事件，引起網民熱議！八鄉水流田昨（13日）晨有村民舉行喪事，出殯隊伍車輛駛出村口時，剛巧一輛Tesla私家車駛至，兩車在單線雙程各不相讓，有人不滿私家車司機響咹不尊重逝者，一度包圍私家車理論。司機報稱被人用鼓棍打傷嘴部，最終報警求助。《星島》找到涉事司機「崔老闆」，他回應絕非對死人不敬，只是不滿村民的封路安排。

警方表示，昨晨9時42分，八鄉水流田石崗機場路附近，姓崔（65歲）男司機報稱被人打，臉部受傷，警方調查後，崔報稱與另一輛靈車因道路問題，與村民發生爭執，其間遭一名年約50歲男子持鼓棍襲擊，案件列普通襲擊跟進，暫未有人被捕。

有關短片昨（13日）晚開始在網上瘋傳，片中崔身穿藍色T恤，駕駛一輛藍色Tesla，同車還有其妻子。其中一條片只見崔調低車窗與村民理論，有村民說：「我依家畀機會你，你即刻褪」，崔即說：「佢同我道歉先」，有人即說：「道你老母，咁你唔好走，我哋繼續，你想玩嘢，你唔好走。」

另一條片則見到崔與妻子已落車，一名戴帽男子隔開兩班人，其間不斷傳來村民的粗言穢語。最後一條片拍到警員已到場，崔跟警員解釋事件因由，有村民一邊拍片、一邊說：「阻人做帛事，仲要報埋警」。

崔事後在fd回應事件。

事件引起網民熱議：有人批評司機行為不當，「死者為大，何必阻住死者最後一程呢？」、「呢啲無賴，阻人做帛事，一定有報應」、「咁都冇比人拉落車打，佢都真係暫時夠運！」；亦有網民不認同拍片者「成班牛屎佬鄉黑，拍片者都唔係咩好人」、「圍村喎，搵幾十個人揼佢係天經地義」。

《星島》聯絡上涉事司機，他自稱經營的士公司，外號「崔老闆」，崔透露，他昨早駛經上址單線雙程路時，見對頭線前有2架七人車，後有車隊，「我停咗3、4分鐘左右，未見有任何動靜，以為前面有工程，就響咹示意」之後有一名女士走近，告之他們正進行法事儀式，請他等候一會。崔認為若要舉行法事，他並不介意，但主事方應在路口告之駕駛者封路原因及要做多久等。崔未有即時退讓，他聲稱未幾即有十多名大漢包圍其座駕，更有人更持鼓掍打傷其臉部，他才報警。

崔表示，警方到來前，他已將車褪走，出殯隊伍其後亦通過現場，稍後警員到場調查後，他亦到醫院檢傷。「崔老闆」強調自已並非對死心人不敬，只是不滿封路及沒有在路口通知駕駛者有關安排。

崔事後在fb表達自己看法：「你有你嘅習俗，但點解唔選擇做得好的，喺路口就截住啲車，叫啲車唔好駛入去，而係老奉咁樣攔住曬啲車」。