義勇獎系列｜與菜刀男周旋 兩休班警長防範血案 同袍趕及制服疑人

兩名休班警長去年於觀塘順利邨用膳期間，目擊一名男子手持菜刀揚言斬人，情況危急。兩人憑藉昔日駐守衝鋒隊的默契與經驗，與持刀男周旋並成功拖延至同袍趕至將其制服，避免了傷亡慘劇。兩人於今年初因其英勇表現獲頒「義勇獎」，兩人接受訪問時表示，從警多年，「保護市民生命財產」的初心未曾改變，警察職責不分執勤與否，只要見到市民安全受到威脅，必然挺身而出。

去年4月，同為警長的郭凱傑和鍾肇恒於休班期間相約用膳。兩人途經順利邨內一處休憩處時，發現一名情緒極為激動的男子正手持菜刀，與另一名男子發生激烈口角。郭凱傑回憶，當時持刀男情緒高漲，不斷揮舞手中的菜刀，更揚言要將對方斬死。雖然兩人當時並非正在執勤，他們依然義無反顧挺身而出。

警長鍾肇恒（右二）和警長郭凱傑（右一）獲頒2025年「義勇獎」。

郭凱傑與鍾肇恒於多年前曾一同駐守衝鋒隊，歷練出高度默契。面對突發危機，兩人無需過多的言語交流，單憑一個眼色便行動。郭凱傑透露，當時兩人身上並無任何裝備，在評估形勢後，認為現場狀況在能力應付範圍之內，但若貿然使用武力硬碰，難保會有人在混亂中受傷，因此實行拖延戰術。

為了避免刺激疑犯情緒，兩人達成默契，分頭行動，當時鍾肇恒負責進行游說以分散男子的注意力，而郭凱傑則拿起一張膠椅作防禦戒備，並站在前方為拍檔以作保護。期間，持刀男子在距離郭凱傑不足兩米處不斷揮舞菜刀，但他毫不退縮，嚴防對方突然發難施襲，「我對自己的體能有信心，能夠制服他。而且我和拍檔均曾駐守衝鋒隊，對於如何應對情緒激動人士有豐富經驗。」

鍾肇恒分享道，任職衝鋒隊期間接受過大量戰術訓練，以及精神紊亂或持有武器人士的應對策略，這些經驗與警覺性早已「入了血」，遇到突發事件亦能迅速評估並作出反應。他們在現場與持刀男周旋對峙，成功拖延到持有裝備的衝鋒隊同袍抵達現場，最終將疑犯制服，因及早介入事態未有發展至嚴重傷亡，涉案男子隨後被警方拘捕。

警長鍾肇恒（左）及警長郭凱傑（右）去年休班期間，合力控制一名情緒失控的持刀男子，保障社區和市民安全。

兩人因其英勇行為成為「義勇獎」得主。郭凱傑感言，入職將近30年，初心始終是「保護市民生命財產安全」，不論休班與否，警察的使命從不卸下。事實上這並非郭凱傑首次在休班期間挺身而出。他分享，自己曾於非工作時間目擊數名男子在街頭鬥毆，當時雙方正處於互相推撞的階段，憑藉過去的執法經驗，評估若非有外力介入，衝突有可能升級為傷人案，於是立即表露警察身份，從而有效控制場面，最終成功阻止雙方，在衝突惡化前平息事件，「獲獎後看到網民的正面留言，感到高興，因能夠讓市民看到警察不分晝夜、不分是否當更，每一刻都在守護著他們。」

郭凱傑一直視保護市民為最大動力。他回顧自己的警務生涯，感言自己「沒有入錯行」，至今仍以能成為警察感到自豪。他分享道，於數年前駐守西九龍總區特遣隊期間，曾成功偵破一宗騙案。當時正值便衣巡邏的他，留意到一名女子正在港鐵站內焦急地等待交收，於是悄悄觀察，未幾一名自稱「幫人交收」的男子現身，並向事主展示一張宣稱已經轉帳的過數紙。

事主不疑有詐，正準備交出價值不菲的名貴手袋，然而郭凱傑聽到對話內容後，便立即識破是典型的騙案手法，利用偽造過數紙進行二手買賣騙取財物。他隨即阻止雙方交易，並將騙徒拘捕，成功為事主挽回財物損失，事主對此感激不盡，「看似平凡，但經常有市民誤墮騙局，能夠以經驗保障市民的財產安全，絕對有意義。」

警長鍾肇恒現時駐守警區的特遣隊，主要負責處理及打擊在社區發生的各類罪案，保障市民生命財產安全，同時需要在一些人群管理行動中提供支援。 他表示，能夠在最貼近市民的前線崗位工作，每當成功化解危機，或成功為有需要人士提供協助，都會更加堅定他守護社區的信念。

對於榮獲「義勇獎」，鍾肇恒深感榮幸及鼓舞。他認為，自己只是在關鍵時刻做了一位警察應該做的事，這份榮譽不僅屬於個人，更是對警察專業精神的認同。「這次事件中，自己與拍檔挺身而出，是源於對保障市民安全的責任感，以及作為警務人員的使命。」他分享道：「希望透過這次事件，讓廣大市民明白，當發生危急情況，或有人需要協助，香港警察必定會挺身而出，全心全意守護市民。」

記者 麥鍵瀧