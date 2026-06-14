珍惜生命｜東涌20餘歲青年跳行人天橋尋短 清醒送瑪嘉烈醫院救治

東涌清晨發生企圖自殺事件。今日（14日）凌晨零時許，一名年約20多歲的青年，由東涌海濱路一條行人天橋上高處墮下，重創倒臥在對開地面，途經市民見狀大驚，隨即致電報警求助。救援人員接報趕至，發現男事主全身多處受傷，幸仍然清醒。救護員在現場為他進行初步包紮及急救後，隨即由救護車將其送往瑪嘉烈醫院接受進一步救治。

跨越海濱路天橋圍欄 街坊驚見黑影墮地報警

事發於今日凌晨接近1時，當時正值深夜，東涌海濱路一帶行人稀少。據目擊者指，一名年僅20餘歲的青年獨自徘徊於海濱路一條行人天橋上，期間突然跨越天橋石壆圍欄，由數米高處一躍而下。乘涼街坊被驚動，赫然發現一名青年痛苦倒臥路邊，懷疑他由天橋跳下尋短，遂慌忙協助報警。

經現場救護員初步檢驗，男事主頭部及四肢有不同程度的創傷，幸依然維持清醒意識。人員在現場為他套上頸箍並固定傷勢後，立即將其抬上救護車，急送往瑪嘉烈醫院急症室搶救。

警員封鎖現場調查，並一度登上涉事行人天橋進行勘察。由於現場未有即時發現遺書，警方正設法聯絡事主的家人，以深入了解其生前背景及近日情緒狀況等，案件目前列作「企圖自殺」處理。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service