油麻地躉船起火 強烈焦味隨風席捲九龍多區 消防海陸射水撲救 

新油麻地避風塘發生火警。今日（14日）凌晨4時許，海輝道38號新油麻地公眾貨物裝卸區近岸位置，一艘疑用作回收電器及廢鐵的躉船突然失火，現場火勢猛烈，冒出滾滾黑煙。消防處接報後，海陸兩路調派人手趕赴現場，期間更升起雲梯並派出滅火輪到場夾擊射水。受火場大量濃煙及毒氣隨風飄散影響，旺角、何文田等九龍中部地區均充斥強烈塑膠燒焦異味，引發大批市民報警。火警中幸無人受傷。

回收廢鐵躉船突然自燃 消防出動煙帽隊升雲梯射水

事發於今日凌晨4時18分至23分期間，執法部門及消防處接獲多名市民接連報案，指新油麻地公眾貨物起卸區近岸一艘裝滿電器廢鐵物料的躉船，突然無故冒煙起火。由於船上積存大量易燃固體廢料，火勢蔓延迅速，瞬間陷入火海，熊熊烈火伴隨大股刺鼻黑煙直衝雲霄。

消防人員接報後在5分鐘內趕抵現場，立即開動一條喉及派出一隊煙帽隊進入火場進行地面撲救。鑑於躉船停泊於近岸，消防同時在岸邊架起一條巨型雲梯，由高空向火場灌救；與此同時，海事處及消防處多艘滅火輪亦全速趕至，在海面上開喉協助夾擊，實施海陸多管齊下撲火。至凌晨4時43分，火勢逐步受到控制。

焦味隨風飄散 當局呼籲關閉門窗保持鎮定

這場火警雖然發生在岸邊，但其產生的空氣污染影響範圍極廣。自凌晨4時29分起，警方及消防處的報案中心突然接獲數十宗來自九龍各區住戶的求助，稱在家中或街道上聞到強烈的燒焦化學氣味。受影響範圍包括旺角、大角咀以至地勢較高的何文田一帶。大批救援人員隨即登門搜救，經四處巡查及比對風向後，證實各區並無發生次生火警，確認該股強烈焦味源自新油麻地起卸區的躉船火場。

因應異味籠罩九龍，消防處隨後發出特別告示，證實新油麻地避風塘有船隻發生火警，消防人員正進行全力滅火行動。處方提醒，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請即時關閉家中門窗，並保持鎮定。目前起火躉船的真正起因仍有待火警調查組作進一步科學鑑證。