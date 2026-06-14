司機往睇世界盃涉酒駕被捕 銅鑼灣兩小時兩宗

四年一度的世界盃拉開戰幔，全港大批球迷深夜外出飲酒睇波消遣，惟有人卻罔顧道路安全。警方今日（14日）凌晨在銅鑼灣勿地臣街近耀華街同一路段，先後發現兩輛私家車在行駛期間左搖右擺，形跡可疑，上前截查後揭發兩名男司機涉嫌「酒後駕駛」。據悉，兩名涉案司機當下均正準備載同友人「轉場」往其他地區繼續觀看賽事，豈料難逃法眼。

39歲男開自訂車牌車 欲往尖沙咀睇波左搖右擺

首宗案件發生於今日凌晨1時零5分。一名39歲盧姓男子與一名男性友人，於銅鑼灣區內飲酒消遣。至深夜時分，兩人意猶未盡，盧男遂親自駕駛一輛掛有自訂車牌的私家車，載同該名男伴，準備跨海前往尖沙咀一帶的酒吧繼續觀看世界盃賽事。

惟當私家車沿勿地臣街駛至耀華街附近時，車輛在路面上顯得搖晃不定、軌跡異常，引起現場巡邏警員的注意。警員上前將車截停，發現盧男身上散發濃烈酒氣，遂勒令其接受俗稱「吹波波」的隨機酒精呼氣測試。結果顯示盧男體內酒精含量45度，超標出法定上限，警員以涉嫌「酒後駕駛」罪名將其正式拘捕，同車男乘客在協助調查後獲放行，涉案私家車則被拖走扣驗。

相隔兩小時同一位置再開齋 29歲男夜店消遣後「轉場」灣仔落網

至清晨3時零3分，警方在勿地臣街近耀華街同一地點駐守期間，再度發現另一輛私家車出現類似的左搖右擺行車軌跡，遂再度出擊將車攔截。

警員調查後證實，該車的29歲蔡姓男司機同樣未能通過酒精呼氣測試，呼氣讀數超標，當場涉嫌「酒後駕駛」被捕。消息指，蔡男當時剛與一名男性友人在附近的夜店暢飲狂歡，隨後開車載同友人，計劃前往鄰近的灣仔區觀看接下來的世界盃場次，殊不知駛至上述路段時便被警方識破。兩宗案件目前均由交通分隊作進一步跟進。