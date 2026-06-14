佐敦一酒店房發現太空油煙彈及大量偉哥 39歲男住客涉三罪被捕

佐敦一間酒店揭發藏毒案。昨日（13日）下午5時許，彌敦道380號一間酒店的職員在進行日常房間清理時，意外在其中一個房間內發現可疑藥物及吸毒工具，驚覺事態嚴重，隨即致電報警求助。警方接報派員趕赴現場，當場檢獲一批懷疑違禁品，包括俗稱「太空油」的依托咪酯煙彈以及大量俗稱「偉哥」的壯陽藥。涉案的39歲男住客隨即被警員拘捕帶署扣查。

事發於昨日傍晚時分，佐敦彌敦道380號一間酒店的房務人員，在租客外出期間進入房間進行常規清潔，期間無意中在房內顯眼處發現大批來歷不明的藥丸、電子煙彈以及一個懷疑用作吸毒的「冰壺」。職員懷疑有人在酒店房間內進行非法活動，隨即向管理層匯報並報警。

油麻地分區軍裝巡邏小隊接報後到場搜查，檢獲47粒懷疑屬於第一部毒藥的藥物、兩粒懷疑含有「依托咪酯」成分的電子煙彈，以及一個懷疑冰壺。

警方經初步調查後，鎖定該房間的登記住客身份。隨後，一名39歲莫姓男子涉案落網。執法人員以涉嫌「管有危險藥物」、「管有第一部毒藥」及「管有工具可用作吸食毒品用途」等「三宗罪」，將莫男正式拘捕。被捕男子現正被警方通宵扣留調查。

據悉，案中被起獲的47粒第一部毒藥，經初步確認為俗稱「偉哥」的處方壯陽藥；而檢獲的依托咪酯煙彈，即為近期在年輕人圈子流傳、俗稱「太空油」的違禁成分。案件目前已交由油麻地分區軍裝巡邏小隊第四隊接手，警方正進一步追查該批藥物及毒品的來源，以及是否涉及其他非法販運活動。