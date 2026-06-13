有片｜私家車迎頭撼的士釀6傷 車轆飛脫一地碎片 西貢公路塞爆車龍逾7公里

西貢發生交通意外。今日（13日）下午3時許，一輛的士沿西貢公路行駛，至菠蘿輋新安村附近與一輛私家車發生相撞。救援人員趕至，發現私家車司機受傷，至於的士司機及車上4名乘客，包括2名女子、1名男童及1名女童亦告輕傷，全部人清醒由救護車送往將軍澳醫院治理。

根據網上圖片所見，私家車右前轆飛脫，大量碎片及零件散落一地，而的士車頭部份泵把亦告損毀。事後有車房上載一條閉路電視片段至社交平台，片中見到的士當時往西貢方向行駛，車速不算太快，惟駛至新安村附近時，與對面線一輛私家車迎頭相撞，尾隨的士的一輛紅色私家車幸及時煞車，未有捲入車禍。

意外導致西貢公路大塞車，根據google地圖顯示，車龍逾7公里。運輸署表示，上址交通擠塞，西貢公路（來回方向）近菠蘿輋的全線封閉，呼籲計劃前往西貢一帶的駕駛人士請為行程預留充裕的時間，並可考慮使用西沙路。另外，運輸署指受影響城巴第792M號線須改道行駛。



