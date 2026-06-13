販毒集團利用兩岸跨境網絡遊戲平台招攬年輕人管理毒品工場 4男包括2內地人涉販毒被捕

販毒集團透過兩岸跨境網絡遊戲及社交平台，作為招攬工具，以「搵快錢」為名利誘內地年輕人來港，為集團負責管理毒品工場及分銷中心。油尖警區經深入調查後，在前日（11日）於油尖、荃灣及大埔區展開反毒品行動，成功瓦解一個活躍於本地的販毒集團，以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪拘捕4名男子，並檢獲約9.5公斤的懷疑毒品，總市值估計約720萬港元。

警方展示檢獲的各類毒品。

油尖警區刑事調查組總督察周欣嫺（圖左）及刑事調查隊第十隊督察丘逸龍講述案情。

油尖刑事調查隊第十隊督察丘逸龍講述案情時表示，前日(11日)凌晨時分，尖沙咀分區警員於區內進行反罪惡巡邏期間，發現一名21歲內地男子行跡可疑，並企圖逃跑。警員隨即將其制服，並將該名男子押返其所屬單位進行調查，在屋內檢獲約399克氯胺酮（俗稱K仔）、193克霹靂可卡因。該名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

油尖警區刑事調查隊第10隊接手調查，經過深入調查及大量閉路電視分析後，鎖定該集團除在尖沙咀區，亦在荃灣區，分別租用另一個單位作為毒品包裝工場及分銷中心。 探員即日在單位外埋伏，並拘捕一名19歲內地男子，在他身處單位搜出2.1公升依托咪酯，以及合共781克氯胺酮、冰毒及可卡因。該名男子同樣涉嫌「販運危險藥物」被捕。

該兩個私人單位均被販毒集團用作毒品分銷中心。調查顯示，上述兩名被捕男子均為內地居民。販毒集團透過內地網絡遊戲及社交平台，以「搵快錢」為名利誘他們來港，負責管理該兩個毒品工場。探員掌握負責招攬成員及租用上述單位的另外兩名集團骨幹成員身份。同日探員分別在深水埗及上水拘捕兩名本地男子，涉「串謀販運危險藥物」。其後，探員押解其中一人到其上水租用的私人住宅單位，再搜獲超過 8.1 公斤可卡因。

油尖警區刑事調查組總督察周欣嫺指，行動中警方共檢獲超過 9.5公斤毒品，市值超過 720 萬港元。被捕的2名內地及2名本地男子，均報稱無業，年齡介乎 18 至 27 歲，目前已被扣留調查，稍後被落案起訴「販毒」及「串謀販毒」罪名，案件在今日於九龍城裁判法院提堂。

根據調查，該販毒集團運作大約一個月。警方相信，不法分子利用兩岸跨境網絡遊戲平台作為招攬工具，誘騙年輕人入局。

警方藉此作出呼籲，各位青少年務必小心謹慎，切勿為「搵快錢」而受人利用。販毒分子所謂「高薪酬」，完全得不償失，令你付上沉重代價，前途盡毀；而各位業主亦必須留意租客的的背景及單位用途。如發現租客身份不明、或單位經常有可疑陌生人出入，應立刻向警方舉報，避免單位被不法分子利用。

最後，警方重申，販運危險藥物屬於極其嚴重罪行。警方會用盡一切力氣打擊毒品相關罪行。 販運危險藥物一經定罪，一經定罪，最高可判處終身監禁，並可處以五百萬元的罰款。市民切勿以身試法。