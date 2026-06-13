懲教署舉辦「全城『的波』撐更生」網上挑戰 同心支持更生青年重塑人生

世界盃熱潮直捲全城之際，懲教署亦正式發起「全城的波撐更生」的挑戰，誠邀大家一齊動起來，用行動支持 懲教署更生足球隊！正如在更生路上，只要有你撐住，曾犯事的青少年同樣可以踢出精彩嘅人生「下半場」。

你每「的」一下波，都代表住對更生青年重返社會的一份鼓勵與動力。現在只要拍一條片長30秒內的「的波」短片，「的波」次數越多，就越有機會獲得球星簽名足球一個！成功「的波」超過十下或以上的參加者，均可獲得「限定版夏日運動禮包」一套！

參賽詳情可參閱懲教署Facebook專頁相關帖文留言註明的規則及詳情。而懲教署副署長（更生及管理）吳超覺更率先聯同一眾香港著名足球員響應挑戰，藉以鼓勵大家踴躍參與！

懲教署於去年12月，在沙咀懲教所創立首支更生足球隊，讓一眾曾犯事的青少年在院所受訓期間及離所後，接受合共超過半年的專業足球訓練。計劃旨在透過足球運動強調自律、堅毅與團隊合作的特性，幫助他們重建正向的生活習慣與價值觀，發展個人強項，在人生的賽道上重新出發。

在教練和懲教人員的悉心教導與鼓勵下，一眾更生足球隊球員已經準備就緒。他們將於本月28日在灣仔修頓場館出戰「更生同行」回歸盃室內足球邀請賽，在球場上展現努力受訓的成果，發光發熱，踢出屬於自己的新天地！