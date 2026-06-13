警務處處長檢閱學警預備訓練結業會操 寄語學員裝備自己走得更遠

警務處處長周一鳴今日（13日）出席第二屆香港警察學院學警預備訓練結業會操，檢閱159名學員，見證他們完成為期30周的專業訓練。

警務處處長周一鳴（前排左一）今日（13日）出席香港警察學院學警預備訓練結業會操後，恭賀結業學員。

警務處處長周一鳴今日（13日）在香港警察學院學警預備訓練結業會操中致辭。

警務處處長周一鳴今日（六月十三日）在香港警察學院為學警預備訓練結業會操擔任檢閱官，檢閱159名學員。

周一鳴致辭時說，2024年推出的「應用教育文憑——學警預備訓練」課程內容與時並進、更貼近需求、更系統化和靈活實用。第二屆課程的安排汲取了第一屆的經驗加以優化，由22周延長至30周，投入更多教官和人力支援的資源，讓學員有更好的學習和成長環境。

周一鳴認為學員在課程中累積知識和建立能力，從而提升個人自信，更重要的是培養團隊精神。在「地獄周」五日四夜的戶外體驗式訓練，學員身心面對極限挑戰時，激發整個團隊互相扶持，共渡難關。

周一鳴希望學員銘記「自信令你站得穩，團隊令你走得更遠」。他指，在30周的艱苦訓練中，學員衝破了重重考驗，累積了扎實的自信，憑著「我能夠做到」的信念，在面對困難和挑戰能夠站得穩；透過互信互補，有着共同目標，團隊的力量會倍增，帶他們「走得更遠」。

他寄語學員要不斷自強，裝備自己，在團隊中發揮好應有的角色。他指，警隊裏沒有人是孤軍作戰，團隊是堅實後盾，他期待學員成為警隊的一分子，共同守護香港，貢獻國家發展。

「應用教育文憑——學警預備訓練」課程由警察學院與明愛社區書院、香港專業進修學校和香港科技專上書院合辦，由現職警務人員擔任教官。學員通過警員遴選程序並成功修畢課程，即可進入警察學院接受基礎訓練。二○二六／二七學年的課程現正接受報名，將於七月二十二日截止申請，詳情可瀏覽課程網頁（www.police.gov.hk/ppp_tc/15_recruit/dae.html）。