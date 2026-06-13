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沙田賽馬會游泳池遭雷劈中 跳台石屎崩碎 　

突發
更新時間：13:16 2026-06-13 HKT
發佈時間：13:16 2026-06-13 HKT

踏入雨季，本港行雷閃電頻密，沙田源禾路沙田賽馬會游泳池一個跳台，今（13日）晨被雷劈中，石屎崩碎，白色膠蓋亦有損毀飛在一旁，足見威力之大，慶幸無人受傷。香港政府拯溺員總工會呼籲泳客，一旦天文台發出雷暴警告，泳客應立即遠離泳池。

香港政府拯溺員總工會在fb專頁發文，指今（13日）晨6時40分，沙田泳池（沙田賽馬會游泳池）主池跳台範圍因雷暴天氣一度遭受電擊。事件敲響警鐘：「雷暴期間於露天泳池活動，風險極高」。

主池有八個跳台，由圖片可見，第二號跳台被雷劈中，其中一角崩爛，白色膠蓋亦有損毀，飛彈在旁，令人怵目驚心。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安補充稱，雷暴警告期間康文署轄下的游泳池不會關閉，辦事處職員會廣播呼籲泳客上水，到有蓋的地方暫避，救生員亦會逐一向泳客勸解。不過，有泳客會不合作，拒絕上水或延遲上水。

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