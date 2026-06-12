反外圍賭博｜警雷厲風行打擊 世界盃開鑼前夕連拘兩艇仔 包括黑幫男及地盤工

四年一度的足球盛事世界盃今日（6月12日）正式揭幕，警方較早時已預期賽事期間非法賭博活動將會顯著增加，因而全面展開跨部門行動，雷厲風行打擊外圍。其中在5月27日歐聯決賽日及6月11日世界盃開幕戰前夕，警方反黑組探員分別在屯門和上水拘捕兩名男子，均為協助非法收受賭注的「艇仔」，檢獲賭資及投注紀錄，重錘出擊圍剿外圍團伙。

近半個月世界盃及歐聯等大賽連連，新界北總區反黑組接獲情報，發現有不法分子在非法收受賭注。警方隨即透過嚴密監控及埋伏，先後拘捕兩名「艇仔」。其中在5月27日歐聯決賽日上午10時許，警方根據情報於屯門欣田邨綠田樓外埋伏，拘捕一名34歲林姓本地男子。據悉該男子具黑幫「屯門新義安」背景，經朋友介紹利用電話收受足球賭注。警方在其身上搜出價值19,500港元的投注紀錄紙。

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另外在6月11日世界盃開幕戰前夕，新界北總區反黑組第一隊探員下午1時許在上水清河邨清潤樓外埋伏，拘捕一名涉嫌外圍賭注的58歲吳姓本地男子。該男子報稱地盤工人，探員隨後將其帶回住所搜查，並檢走少量現金及一部涉案智能電話作證物。上述兩宗案件目前正由新界北總區反黑組持續跟進，不排除有更多人被捕。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察較早時提到，世界盃期間警方預期非法賭博活動或會在賽事期間增加，故會以宣傳、教育、情報及執法四大方向打擊外圍。警方直指，非法賭博除了會令參與者欠債累累、家庭破碎，更有機會被犯罪集團操控，被逼干犯淋紅油、賣戶口洗黑錢等罪行；加上外圍資金為犯罪得益，有機會涉及「洗黑錢」而被調查甚至遭檢控。根據法例，「洗黑錢」最高可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

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