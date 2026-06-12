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跨境騙黨4男女落網 涉盜用內地人銀行卡 來港豪買再銷贓涉款700萬 

突發
更新時間：16:37 2026-06-12 HKT
發佈時間：16:37 2026-06-12 HKT

本港警方與內地執法部門、本地金融機構和連鎖零售商合作，經深入調查鎖定一個跨境詐騙集團，並於前日（10日）成功以「串謀詐騙」及「處理贓物」罪拘捕3男1女，分別為兩名本地人及兩名內地人。他們涉嫌透過盜用至少50名內地受害人的銀行卡，並於本地購買貴價護膚品和中成藥，再轉售圖利。案件涉及今年5及6月發生的86宗可疑交易，涉款超過700萬港元，各人損失介乎約5400元至118萬元。

據悉事件源於其中一名內地受害人，透過電子平台向本港警方報案，警方經調查後發現該個詐騙集團。他們首先透過不同類型網上騙局，先騙取內地受害人銀行資料，然後將受害人扣賬卡或信用卡綁定至手機支付系統，再派人來港至多間大型連鎖零售店大額購物。該詐騙集團主要購買名貴中成藥或高價護膚品，單次交易可達數十萬港元。警方相信，該團夥利用這些容易轉手貨品，將騙款洗白。

跨境合作偵破詐騙集團

警方經過深入調查，包括分析大量閉路電視片段、聯同本地金融機構核實交易紀錄，並與相關執法部門緊密合作，成功鎖定詐騙集團運作模式，至前日展開行動。首先警員在黃埔一間連鎖零售店，發現一名詐騙集團成員到店舖購物，使用已綁定手機支付系統的懷疑涉案銀行卡，購買158套、總值超過13萬港元的高價護膚品。

貨品其後由同黨接收，再運至上水一個200呎地舖倉庫儲存。警方見時機成熟遂收網，拘捕上述兩人及倉庫內兩名接贓成員。警方在倉庫起出大量全新保健產品或護膚品，來源仍在調查，不排除該團夥同時有份處理其他犯罪集團的贓物。

港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩。
港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩。

警方港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩強調，不論犯罪集團如何跨境分工或試圖掩飾資金流向，警方必定與內地或海外執法機構緊密合作，全力打擊。市民應小心保管自己銀行資料或網上登入憑證，千萬不要向他人透露。如果發現戶口有不尋常交易，應立即通知銀行及報警。至於商戶處理大額電子支付交易時，可特別留意顧客是否使用同一部手機頻繁切換不同帳戶，或者使用多部手機付款，如有可疑請即報案。

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